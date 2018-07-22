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Dünyanın en yaşlı porsuk ağacına doğum günü pastası

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen festivalde, Anıt Ağaç olarak tescillenen 4 bin 114 yaşındaki ağacın, yeni yaşı için doğum günü pastası kesildi.

AA | 22.07.2018 - 17:41..
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Gümeli beldesi Bölüklü Yaylası'nda bu yıl 8'incisi düzenlenen festivalde, 2 yıl önce laboratuvar ortamında incelenmesi sonucu 4 bin 112 yaşında olduğu belirlenen ve dünyanın en yaşlı 5 ağacından biri olduğu açıklanan porsuk ağacının, 4 bin 114 yaşını kutlamak için temsili doğum günü pastası kesildi.

İki yıl önce bulunan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi yetkilileri tarafından 4 bin 112 yaşında olduğu tespit edilen porsuk ağacını 2 yılda binlerce insanın ziyaret ettiğini anlatan Gümeli Belde Belediye Başkanı Ahmet Saydam, şöyle konuştu:Dünyanın en yaşlı porsuk ağacına doğum günü pastası

"BAKANLIK TARAFINDAN TESCİLLENDİ"

"Bronz Çağı'ndan bugüne kadar Anadolu'da yaşayan yegane canlı olduğu düşünülen 4 bin 112 yaşındaki ağacımız bakanlık tarafından da "anıt ağaç" olarak tescillendi. Dünyanın en yaşlı porsuk ağacı olarak duyurulmasının ardından Türkiye'nin birçok bölgesinden, bir yılda on binlerce insan ağacı görmeye geldi."

Daha sonra porsuk ağacı şekli verilen ve "4 bin 114 yaşında Anıt Ağaca Mutlu Yıllar" yazılı pastayı, Kaymakam Saim Eskioğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Gümeli Belde Belediye Başkanı Ahmet Saydam, Gümeli Arıcılar Derneği Başkanı Hüseyin Tosun kesti.

Dünyanın en yaşlı porsuk ağacına doğum günü pastası

Dünyanın en yaşlı porsuk ağacına doğum günü pastası

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