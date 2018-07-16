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Dünyanın en zengini bir günde servetine servet kattı

Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi Bezos'un serveti bugün 1,2 milyar dolar artarak 150,2 milyar dolara ulaştı.

AA | 16.07.2018 - 21:57..
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ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi Jeff Bezos'un serveti 150 milyar doları aştı.

Forbes'in hazırladığı "Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi"ne göre, Bezos'un serveti bugün 1,2 milyar dolar artarak, TSİ 19.00 itibarıyla 150,2 milyar dolara ulaştı.

Böylece, dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunan Bezos'un listedeki yeri sağlamlaşırken, Jeff Bezos, 93,7 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alan Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile arasındaki farkı da açmış oldu.

AMAZON HİSSELERİ YİNE REKOR KIRDI

Bezos'un servetinin bugün artış göstermesinde Amazon'un hisselerinin yeni bir rekor kırması etkili oldu.

TSİ 19.00'da Amazon'un New York borsasındaki hisse başına değeri yüzde 1 artışla 1.831 dolara tırmanarak şirket tarihindeki en yüksek seviyesine ulaştı.

Söz konusu saatte piyasa değeri 888 milyar dolara yükselen Amazon, 940 milyar dolar piyasa değerine sahip Apple'ın ardından ABD'nin en değerli ikinci şirketi konumunda bulunuyor.

Amazon'un hisseleri en son perşembe günü rekor kırmıştı.

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