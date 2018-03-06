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Dünyanın en zenginleri listesi açıklandı

Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi Jeff Bezos, 112 milyar dolarlık servetiyle Forbes'un dünyanın en zenginleri listesinde Bill Gates'i geçerek ilk sırada yer aldı.

AA | 06.03.2018 - 17:28..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Jeff Bezos

Forbes, bu yıl 31'inci kez yayımladığı "Dünya Milyarderleri" listesini açıkladı. Dünyanın en zengin ismi, uzun yıllardır zirvede yer alan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i tahtından indiren Amazon'un kurucusu ve CEO Jeff Bezos oldu.

GATES 90 MİLYAR DOLAR'LA İKİNCİ SIRADA KALDI

Forbes'un liste tarihinde ilk kez 100 milyar dolar sınırını aşan Bezos, 112 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ismi olarak kayıtlara geçti. Bill Gates, 90 milyar dolarlık servetiyle bu yıl ikinci sırada kaldı.

Berkshire Hathaway'ın sahibi yatırımcı Warren Buffett ise 84 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üçüncü ismi oldu. Louis Vuitton'un sahibi olan Fransız Bernard Arnault 72 milyar dolarla dördüncü, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg 71 milyar dolarlık servetiyle beşinci sırada listede kendilerine yer buldu.

İLK 10'UN 7'Sİ ABD'Lİ

Dünyanın en zengin ilk 10 ismin 7'si ABD'li olurken, Zara'nın sahibi İspanyol Amancio Ortega 71 milyar dolarlık, bir dönem dünyanın en zengin ismi de olan Meksikalı telekom devi Carlos Slim Helu 67,1 milyar dolarlık servetiyle ilk 10'da ABD dışından yer alan diğer isimler oldu.

"Dünyanın En Zenginleri" listesinde "dolar milyarderi" olarak yer alan ilk 20 isim ve 2018 servetleri şöyle:

Sıra İsim Şirketi 2018 Serveti (milyar dolar) Ülke
1 Jeff Bezos Amazon.com 112,0 ABD
2 Bill Gates Microsoft 90,0 ABD
3 Warren Buffett Berkshire Hathaway 84,0 ABD
4 Bernard Arnault & family LVMH 72,0 Fransa
5 Mark Zuckerberg Facebook 71,0 ABD
6 Amancio Ortega Zara 70,0 İspanya
7 Carlos Slim Helu & family America Movil 67,1 Meksika
8 Charles Koch Koch Industries 60,0 ABD
8 David Koch Koch Industries 60,0 ABD
10 Larry Ellison Oracle 58,5 ABD
11 Michael Bloomberg Bloomberg LP 50,0 ABD
12 Larry Page Google 48,8 ABD
13 Sergey Brin Google 47,5 ABD
14 Jim Walton Wal-Mart 46,4 ABD
15 S. Robson Walton Wal-Mart 46,2 ABD
16 Alice Walton Wal-Mart 46,0 ABD
17 Ma Huateng İnternet-Medya 45,3 Çin
18 Francoise Bettencourt Meyers & family L'Oreal 42,2 Fransa
19 Mukesh Ambani Reliance 40,1 Hindistan
20 Jack Ma Alibaba.com 39,0 Çin





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