Dünyanın en zenginleri listesi açıklandı

Forbes, bu yıl 31'inci kez yayımladığı "Dünya Milyarderleri" listesini açıkladı. Dünyanın en zengin ismi, uzun yıllardır zirvede yer alan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i tahtından indiren Amazon'un kurucusu ve CEO Jeff Bezos oldu.
GATES 90 MİLYAR DOLAR'LA İKİNCİ SIRADA KALDI
Forbes'un liste tarihinde ilk kez 100 milyar dolar sınırını aşan Bezos, 112 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ismi olarak kayıtlara geçti. Bill Gates, 90 milyar dolarlık servetiyle bu yıl ikinci sırada kaldı.
Berkshire Hathaway'ın sahibi yatırımcı Warren Buffett ise 84 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üçüncü ismi oldu. Louis Vuitton'un sahibi olan Fransız Bernard Arnault 72 milyar dolarla dördüncü, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg 71 milyar dolarlık servetiyle beşinci sırada listede kendilerine yer buldu.
İLK 10'UN 7'Sİ ABD'Lİ
Dünyanın en zengin ilk 10 ismin 7'si ABD'li olurken, Zara'nın sahibi İspanyol Amancio Ortega 71 milyar dolarlık, bir dönem dünyanın en zengin ismi de olan Meksikalı telekom devi Carlos Slim Helu 67,1 milyar dolarlık servetiyle ilk 10'da ABD dışından yer alan diğer isimler oldu.
"Dünyanın En Zenginleri" listesinde "dolar milyarderi" olarak yer alan ilk 20 isim ve 2018 servetleri şöyle:
|Sıra
|İsim
|Şirketi
|2018 Serveti (milyar dolar)
|Ülke
|1
|Jeff Bezos
|Amazon.com
|112,0
|ABD
|2
|Bill Gates
|Microsoft
|90,0
|ABD
|3
|Warren Buffett
|Berkshire Hathaway
|84,0
|ABD
|4
|Bernard Arnault & family
|LVMH
|72,0
|Fransa
|5
|Mark Zuckerberg
|71,0
|ABD
|6
|Amancio Ortega
|Zara
|70,0
|İspanya
|7
|Carlos Slim Helu & family
|America Movil
|67,1
|Meksika
|8
|Charles Koch
|Koch Industries
|60,0
|ABD
|8
|David Koch
|Koch Industries
|60,0
|ABD
|10
|Larry Ellison
|Oracle
|58,5
|ABD
|11
|Michael Bloomberg
|Bloomberg LP
|50,0
|ABD
|12
|Larry Page
|48,8
|ABD
|13
|Sergey Brin
|47,5
|ABD
|14
|Jim Walton
|Wal-Mart
|46,4
|ABD
|15
|S. Robson Walton
|Wal-Mart
|46,2
|ABD
|16
|Alice Walton
|Wal-Mart
|46,0
|ABD
|17
|Ma Huateng
|İnternet-Medya
|45,3
|Çin
|18
|Francoise Bettencourt Meyers & family
|L'Oreal
|42,2
|Fransa
|19
|Mukesh Ambani
|Reliance
|40,1
|Hindistan
|20
|Jack Ma
|Alibaba.com
|39,0
|Çin