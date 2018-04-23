Dünyanın göz bebeği Gaziantep'te turizm bereketi

Ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Şehr-i Ayıntab-ı olarak nitelendirdiği ve "Bu kenti anlatmaya ne dil, ne de kalem yeter" dediği yüzlerce yıllık tarihi ve kültürel geçmişinin yanı sıra dünyada şehrinin ismiyle anılan tek mutfağa sahip Gaziantep'te, turizmde adeta bahar bereketi yaşanıyor.

MEDENİYETLERİN BEŞİĞİ OLAN ŞEHİR

Anadolu'nun ilk yerleşim merkezlerinden biri olan Mezopotamya ile Akdeniz Bölgesi'nin kesişme noktasında yer alan, tarihin her döneminde önemini koruyan ve geçirdiği evreler içinde 20'den fazla medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep, bugün de sahip olduğu tarihi ve kültürel güzellikleriyle önemli turizm destinasyonlarının başında geliyor.

Farklı uygarlıkların, kültürlerin ve dinlerin bir araya gelerek birbirleri içinde sentezlendiği bir tarihe sahip olan Gaziantep'teki oteller, turlarla veya kendi imkanlarıyla kente gelen yerli ve yabancı turistler ile fuarlar ve toplantılara katılmak, ticari bağlantılar yapmak için gelen iş insanları sayesinde yüzde 70-80 doluluk oranlarına ulaştı.

TURİSTLERİN GÖZDESİ KONUMUNDA

Baharın en güzel günlerinin yaşandığı, doğanın birbirinden güzel çiçeklerle bezendiği kente gelen turistler, Gaziantep Kalesi, civarındaki müzeleri ve hanları geziyor, tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda ustaların bakırı nasıl işlediklerini yerinde görerek binbir emekle yapılan eşyalardan alıyor.

Gaziantep'e özgü tatların ve baharatların satıldığı Almacı Pazarı'na da uğrayan turistler, özellikle kurutulmuş sebzeler ile Antep fıstığı, salça, cevizli sucuk gibi yiyeceklerden alıp, kentteki lokantalarda kentin dünyaca ünlü mutfağına ait lezzetleri de tadıyor.

TARİHİ BİR YOLCULUK

Gerek yapısı gerekse de içinde yer alan eserler açısından dünyanın en önemli müzeleri arasında bulunan Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret eden turistler, tarihi bir yolculuğa çıkıyor. Yüz ölçümü ve sahip olduğu türler açısından Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden biri olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne de uğramadan kentten ayrılmıyor.







