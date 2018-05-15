Dünyanın ilk denizaltısı: Tahtelbahir

Aybüke SENGİR / [email protected]

Tarih’te ilk denizaltıyı Mimar İbrahim Efendi’nin yaptığını örnekleyen bir hikaye var.O zamanlar büyük olaylar ve icatlar, ilk halka gösterileceği zaman büyük eğlencelerde ve mutlu bir günde olmasına önem gösteriliyordu.

Sultan Üçüncü Ahmet’in çocuklarının sünnet merasiminde ilk denizaltı gösterisi yapılıyor.

SÜNNET MERASİMİNDE DENİZALTI GÖSTERİSİ

3 Aralık 1719’da Üçüncü Ahmed, şehzadelerinin sünnet düğünlerini yaptırıyordu. Bütün İstanbul halkı da bu gösteriyi izlemek için düğüne gelmişti. Tabi şehzadelerin sünnetleri bir günlük eğlenceyle sınırlı kalmayıp, günlerce süren, fakirlern doyurulduğu, hediyelern dağıtıldığı, halkın eğlendiği bir düğün oluyordu.

Anlatacağım olay bu sünnet düğününün 13. günü gerçekleşiyor.

TARİH SAHNESİNE ÇIKIYOR

Denizde bir sürü kayık var. O zamanlar saltanat kayıkları çok süslü oluyor. Şehzade sünnetleri olduğu için denizde de bir sürü gösteriler oluyor. Bir anda denizden koskocaman bir timsahın çıktığı görülüyor. Kayıkçılar arasında kıyametler kopuyor tabii o sırada.

KORKUDAN KAÇIYORLAR

Kimse onun ne olduğunu anlamıyor, haliyle kaçışıyorlar. Canavar olarak düşünülüyor. Koskocaman bir timsah aniden beliriyor denizde... Boyutu da üç çifte kayık büyüklüğünde. Üst çenesini açıp kapatıyor, sağa sola hareket ediyor.

Timsah, Aynalıkavak sarayına doğru yaklaşmaya başlıyor. Padişah, vezirler çok heyecanlılar tabii. Sarayın yakınına kadar geliyor. İşte o zaman anlıyor herkes, bu bir canavar değil bir denizaltı…

AĞZI AÇILIYOR VE İÇİNDEN İNSANLAR ÇIKIYOR

Daha sonra timsah görünümlü denizaltı, sulara gömülüyor ve 1 saat sonra tekrar su yüzüne çıkıyor. Heyecanı düşünün... İzleyenler şaşkınlıkla bakmaya devam ediyorlar o esnada. Sonra bir anda ağzı kocaman açılıyor ve timsahın içinden rengârenk elbiseler giymiş delikanlılar çıkıyor. Timsahın sırtında çalıp oynamaya başlıyorlar.

MİMAR İBRAHİM EFENDİ'NİN ÜSTÜN DEHÂSI

Tersane mimarbaşı İbrahim efendinin yapıtı olan ve “tahtelbahir” adı verilen bu denizaltı aracı, suyun altında 4-5 kişiyle birlikte saatlerce kalabiliyordu. Tersane başı Mimar İbrahim Efendi o zamana göre gerçek bir matematik dehasıydı.

Seyyd Vehb bu olayı: Sürname- Hümayun’da anlattığı bir yazı da var. Bu mucize buluş, Osmanlı'da denizaltıların ilk denemelerinin başarıyla gerçekleştiğini gösteriyor.