Dünyanın ilk doğal yer altı müzesi Kapadokya'ya yapılıyor

Avanos ilçesi yakınlarında, peribacaları arasında hizmet sunacak Kapadokya Müzesi milyonlarca yıl önce Erciyes, Hasan Dağı ve Güllüdağ'ın püskürttüğü lavların oluşturduğu tüf kaya zemin oyularak inşa ediliyor.

ANADOLU'NUN TARİHİNE IŞIK TUTACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığınca ihale edilmesinin ardından ocak ayında çalışmaların başlandığı müze, etnografik ve tematik eserlerin teşhiri ile ziyaretçilerine yer altındaki doğal ortamda görsel şölen sunarak Anadolu'nun geçmişine ışık tutacak.

ÇOK AMAÇLI MÜZE

Üzerinde endemik bitkilerin yetişeceği doğal ortama sahip, 50 bin metrekare açık alan, 7 bin metrekare kapalı alana sahip olacak müzede, bin 500 metrekare büyüklüğünde teşhir alanının yanı sıra çok amaçlı konferans salonu, belgesel izleme odaları, çocuklar için oyun atölyeleri ve araştırma merkezi bulunacak.

KAPADOKYA'YA DEĞER KATACAK

Nevşehir Müze Müdürü ve Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri (EMYA) Türkiye Temsilcisi Murat Gülyaz, açıklamada, müzenin, doğal yapısı, peribacaları ile kaplı vadileri, yer altı şehirleri, kültürel ve dini mirasları ile doğa ve kültür turizminde önemli bir potansiyele sahip Kapadokya'ya değer katacağını belirtti.

DÜNYADA BENZERİ YOK

Müzenin çeşitli ekipmanlarla kayaların oyulması suretiyle yapıldığını aktaran Murat Gülyaz, Türkiye'nin en prestijli, dünyanın ise sayılı müzeleri arasında yer alacağına inandığını ifade etti.

Murat Gülyaz, inşaatın tamamlanmasıyla müzenin Kapadokya'ya ayrı bir değer katacağını dile getirerek, "2019 Temmuz ayında ziyarete açılmasını hedefliyoruz. Kapadokya Müzesi yerin altında bulunan, yüzde yüz doğal bir yapı olduğu için dünyadaki en önemli müzeler arasında yer alacak. Çünkü bu müzenin bir ikincisi inşa edilmedi." dedi.

MEVSİMİNE GÖRE MÜZE

İçinde, milyonlarca yıl öncesine ait fosiller ile çeşitli dönemlere ait arkeolojik ve tematik bölümlerin olacağını anlatan Murat Gülyaz, müzenin ayrıca, bölgeye özgü kaya yapısı nedeniyle ortam ısısını hapsetme özelliğine sahip olacağını, yaz aylarında serinletmek, kış aylarında da ısıtmak için bir enerji sarf edilmesine gerek olmadığını kaydetti.

KAPADOKYA ÖZEL BÖLÜMÜ OLACAK

Murat Gülnaz, "Tamamen doğayla barışık bir ekomüze, çatısında endemik bitki yetişiyor, içinde demir çimento kullanılmadı, tamamen doğal bir yapıdan ibaret, dünyadaki tek örnek. Tüf kayadan oyma yapısı nedeniyle, hem yaz hem de kışın hiçbir enerji sarf etmeden iç sıcaklığı 21 derece olacak. Müzede, 'mezarların sakinleri' bölümü olacak. Tarih öncesi çağlardan başlayıp, Osmanlı son dönemine kadar ölü defin ritüelleri, arkeolojik bulgular ve tematik sunumlar eşliğinde sergilenecek. Tabiat tarihi bölümünde 12 milyon yıl öncesine ait fosillerin yanı sıra inançlar ve Kapadokya özel bölümü bulunacak." şeklinde konuştu.

"DOĞA VE ARKEOLOJİYİ SEVDİRECEĞİZ"

Önceliklerinin çocuklar olacağını ve bu müzeden çok büyük keyif alacaklarını belirten Murat Gülyaz, "Onlara doğa ve arkeolojiyi sevdireceğiz. Müzenin en önemli taraflarından birisi de çatısında doğal ortamda endemik bitkilerin bulunması, bu yönüyle de önemli bir ekomüze statüsünde olacaktır." diye konuştu.

Murat Gülyaz, EMYA Türkiye Temsilcisi olması nedeniyle her yıl dünyanın çeşitli yerlerindeki müzeleri ziyaret ederek incelediklerini, Kapadokya Müzesinin bir örneği ile karşılaşmadığını sözlerine ekledi.