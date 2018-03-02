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Dünyanın ilk plastiksiz marketi açıldı

Hollanda'da dünyanın ilk plastik ambalaj kullanılmadan paketlenen ürünlerini satan bir market hizmet vermeye başladı.

Haber Merkezi | 02.03.2018 - 11:16..
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Hollanda'nın Amsterdam şehrinde açılan market, plastik ambalajla paketlenen ürünleri satmayı reddeden politikasıyla dünyanın ilk plastiksiz marketi unvanını aldı.

Plastiksiz markette satılan 700 kadar ürün plastik ambalaj taşımıyor.

DOĞAYI KORUMAK İÇİN PLASTİKSİZ HAREKET

Doğada yok olma süresi en uzun olan meteryallerin başında gelen plastiğin doğaya verdiği zararın önüne geçmeyi amaçlayan hareket, paketlemede cam, metal ve karton gibi malzemelerin yanı sıra dönüştürülebilir malzemeden yapılmış paketler kullanıyor.

Dünyanın ilk plastiksiz marketi açıldı

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