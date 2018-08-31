Dünyayı değiştiren 100 kitap

Anket kapsamında yazar, gazeteci, eleştirmen, akademisyen ve çevirmenin olduğu 35 ülkeden 108 isime, düşüncelerini şekillendiren kitaplar soruldu. 33 farklı dilde roman, şiir, masal ve oyunu içeren 100 kitaplık bir liste oluştu böylece.
(Virginia Woolf)
LİSTEDE EN ÇOK ONLARIN ADI GEÇTİ
Her ne kadar dünya çapında az bilinen isimler yer alsa da, kişi başına üç hikayeyle adı en çok anılanlar, Shakespeare, Virginia Woolf ve Franz Kafka oldu.
İlk beşte iki kadın yazar var ve ilk 100’de ise, 23 kadın yazar var.
LİSTEDE İLK 10
Odysseia (MÖ. 8’inci yüzyıl)
Homeros
Çev.: Azra Erhat, A. Kadir
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 504
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Tom Amca’nın Kulübesi (1852)
Harriet Beecher Stowe
Arkadaş Yay.
S.: 136
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Frankenstein (1818)
Mary Shelley
Çev.: Elif Özsayar
Alfa Yay.
S.: 305
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1984 (1949)
George Orwell
Çev.: Celal Üster
Can Yay.
S.: 352
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Parçalanma (1958)
Chinua Achebe
Çev.: Nazan Arıbaş
İtahaki Yay.
S.: 191
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Binbir Gece Masalları (8-18’inci yüzyıl)
Alim Şerif Onaran
Yapı Kredi Yay.
S.: 502
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Don Kişot (1605-1615)
Miguel de Cervantes
Çev.: Ali Çankırılı
Antik Kitap
S.: 304
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Hamlet (1603)
William Shakespeare
Çev.: Sibel Hüseyinca Onmuş
Çizmeli Kedi Yay.
S.: 64
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Yüzyıllık Yalnızlık (1967)
Gabriel García Márquez
Çev.: Seçkin Selvi
Can Yay.
S.: 464
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İlyada (MÖ. 8’inci yüzyıl)
Homeros
Çev.: Derya Öztürk
Parola Yay.
S.: 440
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Damla Karakuş
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