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Dünyayı değiştiren 100 kitap

BBC, 35 ülkede yürüttüğü bir ankette, insanlara düşüncelerini şekillendiren kitapları sordu. Ortaya 100 kitaplık bir liste çıktı.

Özel İçerik | 31.08.2018 - 16:16..
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Dünyayı değiştiren 100 kitap

Anket kapsamında yazar, gazeteci, eleştirmen, akademisyen ve çevirmenin olduğu 35 ülkeden 108 isime, düşüncelerini şekillendiren kitaplar soruldu. 33 farklı dilde roman, şiir, masal ve oyunu içeren 100 kitaplık bir liste oluştu böylece.

Dünyayı değiştiren 100 kitap - BBC

(Virginia Woolf)

LİSTEDE EN ÇOK ONLARIN ADI GEÇTİ

Her ne kadar dünya çapında az bilinen isimler yer alsa da, kişi başına üç hikayeyle adı en çok anılanlar, Shakespeare, Virginia Woolf ve Franz Kafka oldu.

İlk beşte iki kadın yazar var ve ilk 100’de ise, 23 kadın yazar var.

LİSTEDE İLK 10

Dünyayı değiştiren 100 kitap - Azra Erhat, A. Kadir

Odysseia (MÖ. 8’inci yüzyıl)

Homeros

Çev.: Azra Erhat, A. Kadir

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 504

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Dünyayı değiştiren 100 kitap

Tom Amca’nın Kulübesi (1852)

Harriet Beecher Stowe

Arkadaş Yay.

S.: 136

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Dünyayı değiştiren 100 kitap

Frankenstein (1818)

Mary Shelley

Çev.: Elif Özsayar

Alfa Yay.

S.: 305

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Dünyayı değiştiren 100 kitap

1984 (1949)

George Orwell

Çev.: Celal Üster

Can Yay.

S.: 352

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Dünyayı değiştiren 100 kitap

Parçalanma (1958)

Chinua Achebe

Çev.: Nazan Arıbaş

İtahaki Yay.

S.: 191

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Dünyayı değiştiren 100 kitap

Binbir Gece Masalları (8-18’inci yüzyıl)

Alim Şerif Onaran

Yapı Kredi Yay.

S.: 502

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Dünyayı değiştiren 100 kitap

Don Kişot (1605-1615)

Miguel de Cervantes

Çev.: Ali Çankırılı

Antik Kitap

S.: 304

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Dünyayı değiştiren 100 kitap

Hamlet (1603)

William Shakespeare

Çev.: Sibel Hüseyinca Onmuş

Çizmeli Kedi Yay.

S.: 64

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Dünyayı değiştiren 100 kitap

Yüzyıllık Yalnızlık (1967)

Gabriel García Márquez

Çev.: Seçkin Selvi

Can Yay.

S.: 464

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Dünyayı değiştiren 100 kitap

İlyada (MÖ. 8’inci yüzyıl)

Homeros

Çev.: Derya Öztürk

Parola Yay.

S.: 440

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Damla Karakuş

[email protected]

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