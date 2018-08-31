Dünyayı değiştiren 100 kitap

Anket kapsamında yazar, gazeteci, eleştirmen, akademisyen ve çevirmenin olduğu 35 ülkeden 108 isime, düşüncelerini şekillendiren kitaplar soruldu. 33 farklı dilde roman, şiir, masal ve oyunu içeren 100 kitaplık bir liste oluştu böylece.

(Virginia Woolf)

LİSTEDE EN ÇOK ONLARIN ADI GEÇTİ

Her ne kadar dünya çapında az bilinen isimler yer alsa da, kişi başına üç hikayeyle adı en çok anılanlar, Shakespeare, Virginia Woolf ve Franz Kafka oldu.

İlk beşte iki kadın yazar var ve ilk 100’de ise, 23 kadın yazar var.

LİSTEDE İLK 10

Odysseia (MÖ. 8’inci yüzyıl)

Homeros

Çev.: Azra Erhat, A. Kadir

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 504

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Tom Amca’nın Kulübesi (1852)

Harriet Beecher Stowe

Arkadaş Yay.

S.: 136

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Frankenstein (1818)

Mary Shelley

Çev.: Elif Özsayar

Alfa Yay.

S.: 305

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1984 (1949)

George Orwell

Çev.: Celal Üster

Can Yay.

S.: 352

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Parçalanma (1958)

Chinua Achebe

Çev.: Nazan Arıbaş

İtahaki Yay.

S.: 191

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Binbir Gece Masalları (8-18’inci yüzyıl)

Alim Şerif Onaran

Yapı Kredi Yay.

S.: 502

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Don Kişot (1605-1615)

Miguel de Cervantes

Çev.: Ali Çankırılı

Antik Kitap

S.: 304

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Hamlet (1603)

William Shakespeare

Çev.: Sibel Hüseyinca Onmuş

Çizmeli Kedi Yay.

S.: 64

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Yüzyıllık Yalnızlık (1967)

Gabriel García Márquez

Çev.: Seçkin Selvi

Can Yay.

S.: 464

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İlyada (MÖ. 8’inci yüzyıl)

Homeros

Çev.: Derya Öztürk

Parola Yay.

S.: 440

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Damla Karakuş

[email protected]

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