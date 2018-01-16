Dünyayı değiştiren 26 kadının hikâyesi: Kadın Savaşçılar

Kaç tane ünlü mucit tanıyorsunuz? Peki ya gizli ajan? Bu kitap, kadın oldukları için yaşadıkları dönemde hak ettikleri ilgiyi görmeyen ama inanılmaz işler başarmış kadın savaşçılar hakkında. Onlar dünyayı değiştirdiler, bu yüzden adları kocaman harflerle yazılmalı! Kadın savaşçılar her taraftalar, sadece biraz dikkatli bakmak gerek.

Bir düşünün…

Anneniz, büyükanneniz, kız kardeşiniz, eski öğretmeniniz, belki o çok beğendiğiniz yazar… Ünlü olmasalar da hayata karşı gerçek birer rock yıldızı gibi dik duran tüm bu büyüleyici kadınlar onlar. İşte bu sebepten tüm dünya ayaklarına kapanmalı.

Hemen şimdi. Bu kitapta baş döndürücü 26 kadının hikâyesini derledik. Bazı isimler tanıdık gelebilir, bazılarını ise ilk defa duyuyor olabilirsiniz ama hepsi yaptıklarıyla tarihte büyük bir önem taşıyor. Kadın savaşçılar geldi ve gitmek gibi bir niyetleri yok!

Yazarlar: İrene Cicivo & Sergio Parra

Yayınevi: Yabancı Yayınları

Çeviren: Arda Çelik

Syf: 120

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