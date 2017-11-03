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Dur ihtarına uymadı bir polisi şehit etti

Gümüşhane'de, "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün otomobiliyle kontrol noktasında çarptığı trafik polisi şehit oldu.

03.11.2017 - 05:47
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Gümüşhane'de, "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün otomobiliyle kontrol noktasında çarptığı trafik polisi şehit oldu.

Polis ekipleri, Trabzon-Gümüşhane karayolu Oltanbey Mahallesi Balyemez Konağı uygulama noktasında şüphe üzerine M.K. (37) idaresindeki 29 AK 111 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymadı bir polisi şehit etti

Sürücünün, "dur" ihtarına uymaması sonucu aracın çarptığı 47 yaşındaki polis memuru Olgun Gülay, yaklaşık 40 metre sürüklendi.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan Olgun Gülay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası kaçan sürücü M.K. ve yanındaki S.E. ise yaşanan kovalamacanın ardından polis ekiplerince Süleymaniye Mahallesi'nde yakalandı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit polisin eşinin kanser hastası olduğu ve 3 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

GÖREV ŞEHİDİ

Olayın ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine gelen Vali Okay Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Balyemez Konağı mevkisinde, sürekli yol kontrolü gerçekleştirilen noktada alkollü bir sürücünün kullandığı aracın görevli polis memuruna çarparak ağır yaralanmasına neden olduğunu bildirdi.

Dur ihtarına uymadı bir polisi şehit etti

Polis memuruna, olay yeri yakınındaki Gümüşhane Devlet Hastanesinde müdahale edildiğini belirten Memiş, "Maalesef yapılan tıbbi müdahalelere rağmen polis memurumuz Olgun Gülay şehit oldu. Allah'tan rahmet diliyorum. Kendisi görev şehididir. Alkollü şahıslar şu anda gözaltında. Acımız büyük. Böyle bir hadise ile karşılaşmış olmaktan da ayrıca üzüntülüyüz." dedi.

Memiş, şehidin ailesine ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.

Konunun adli ve idari yönden detaylarıyla ortaya çıkarılacağını vurgulayan Memiş, "Üzücü olan, insanların alkollü bir şekilde araç kullanmaları ve vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit etmeleri. Biz vatandaşlarımızın, can ve mal emniyetini tesis eden bütün güvenlik görevlilerimize yardımını bekliyoruz. Bütün hemşehrilerimizden çok daha duyarlı olmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Vali Memiş, şehit polis memuru için kentte bugün resmi tören düzenleneceğini sözlerine ekledi.

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