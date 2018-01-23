Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü direğe çarptı

British Columbia eyaletinde bilim insanları tarafından, 508 milyon yıllık solucan fosilleri bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçici bütçe tasarısının Senato'dan geçmesinin ardından kısa bir açıklama yaptı.

bir apartman inşaatının temel kazma sırasında toprak kayması meydana gelmesi sonrası, yıkılma tehlikesi olan 10 ev tahliye edildi.

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Ağrı'da göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 33 yaralı

Devrilen 15 yolcu kapasiteli minibüsteki 51 kaçak göçmenden, aralarında hamile bir kadın ile 10 çocuğun da olduğu 33'ü yaralandı.