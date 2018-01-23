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Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü direğe çarptı

Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu kullandığı kamyonla aydınlatma direğine çarptı.

AA | 23.01.2018 - 04:32..
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Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray-Ankara karayolunun 15. kilometresindeki uygulama noktasında Murat I. (35) yönetimindeki 68 DU 422 plakalı içecek yüklü kamyonu durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü direğe çarptı

POLİSTEN KAÇARKEN DİREĞE ÇARPTI

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Aydınlatma direğine çarparak duran sürücü ile yanındaki Barış Ç. (26) kazadan yara almadan kurtuldu.

Yapılan kontrolde sürücünün 156 promil alkollü olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Murat I. ile Barış Ç. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

 



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