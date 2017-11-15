Dur ihtarına uymayan uyuşturucu satıcısı vuruldu

Polis ekipleri, Çankaya ilçesinde durumundan şüphelendikleri 06 AEZ 237 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekipler, sürücünün uyarılara aldırış etmemesi üzerine Koza Sokağı'nda aracı takip etmeye başladı.

İHTARA UYMAYAN SÜRÜCÜ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Uzun süreli takibe rağmen kaçmaya devam eden şüphelinin otomobiline polis tarafından Sivrihisar Caddesi'nde silahla ateş edildi. Bu sırada Yavuzevler Sokağı'na giren aracın önünü kesmeye çalışan ekipler yeniden ateş ederek sürücüyü etkisiz hale getirdi. Kontrolden çıkan otomobil ise park halindeki araçlara çarparak durabildi.

UYUŞTURUCU SATICISI ÇIKTI

Aracın çevresinde güvenlik kordonu oluşturan ekipler, söz konusu sürücünün uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen S.B. olduğunu belirledi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, S.B'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.



Olay yeri inceleme ekipleri, ceset ve araçta inceleme yaparak sokaktaki boş kovanları topladı. Mermi izleri bulunan otomobil, narkotik dedektör köpeğiyle de arandı.



S.B'nin cesedi, incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.