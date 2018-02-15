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Duraklı köyü YPG'den temizlendi

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeyindeki Duraklı köyünü teröristlerden arındırdı.

AA | 15.02.2018 - 13:40..
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Duraklı köyü YPG'den temizlendi

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre; TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Duraklı köyünü PYD/PKK'dan kurtardı.

55 NOKTA YPG'DEN KURTARILDI

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 37'si köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 55 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Duraklı köyü YPG'den temizlendi

TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENEN NOKTALAR

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle: "Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo ve Duraklı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye köyleri ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

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