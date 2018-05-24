Durakta bekleyen kadına otomobil çarptı

1964’te Bursa Arkeoloji Müzesi’ne devredildikten bir süre sonra yerinde olmadığı fark edilen 524 yıllık el yazması Kur’an-ı Kerim, 54 yıl sonra Topkapı Sarayı Müzesi’ne iade edildi.

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Sokak ortasında 'Polisiz' diyip dövdüler

İstanbul'da bir kişi, polis olduğunu iddia eden 3 kişi tarafından GBT bahanesiyle yol kenarında tekme tokat dövüldü