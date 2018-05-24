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Durakta bekleyen kadına otomobil çarptı

Balıkesir Edremit'te kontrolden çıkan otomobil durakta bekleyen Nurdaniye Özden'e çarptı. Özden'in ayaklarının kırıldığı belirlendi.

DHA | 24.05.2018 - 17:45..
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Saat 14.30 sıralarında, Akçay Mahallesi Edremit Caddesi üzerinde Türkan Akbaş yönetimindeki 10 AC 462 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, dolmuş durağında bekleyen Nurdaniye Özden'e çarptı.

ÖZDEN'İN BACAKLARI KIRILDI

Araç ile durağın reklam panosu arasında sıkışan Özden, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Özden, sıkıştığı yerden itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurdaniye Özden'in bacaklarının kırıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Otomobil sürücüsü Türkan Akbaş, polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Durakta bekleyen kadına otomobil çarptı



Durakta bekleyen kadına otomobil çarptı



Durakta bekleyen kadına otomobil çarptı




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