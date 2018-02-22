taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.849
USD
3,8015
EURO
4,6727
ALTIN
161,61
PETR
64,9800

Duruşmaya kedisiyle gitti

Sivas’ta kedisini korumak isterken bir çocuğu darbettiği iddiasıyla hakkında dava açılan emekli polis memuru, duruşmaya kedisiyle gitti.

İHA | 22.02.2018 - 10:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sivas’ta, Erdal Çakır isimli emekli polis memuru, bir süre önce sokakta bulup beslediği sokak kedisi, çocuklar tarafından saldırıya uğrayınca kedisini korumak isterken bir çocuğun yaralanmasına neden olmakla suçlandı. Çakır hakkında “darp” davası açıldı.

MAHKEMEYE KEDİSİNİ DE GÖTÜRDÜ

Çakır Sivas Adliyesinde bugün görülen dava duruşmasına korumaya çalışırken suçlandığı kedisiyle birlikte katıldı.

Duruşmaya kedisiyle gitti

"KEDİNİN ÖLDÜRÜLMESİNE İZİN VEREMEZDİM"

Hayvanları çok sevdiğini belirten Çakır, hayvanları seven bir insanın insanlara da zarar veremeyeceğini söyleyerek, “Ağustos ayında üzücü bir olay yaşadık. Kedimizi dövmeye kalktılar. Biz dövülmesini ve öldürülmesini engellemek istedik. Bu sırada talihsiz bir olay yaşandı. Çocuk yere düştü. Bize suç isnat edildi. Bizde bugün kedimiz ile birlikte geldik. Hakkımızı savunacağız. Adalete güveniyoruz. Ben yıllarca polis memurluğu yaptım. Hiç kimsenin canını yakmadım. Kedileri seven insanları da sever. Vicdanımla hareket ettim. Öldürülmesine izin veremezdim. Benim yanımda kim olsa korumaya kalkardı. Böyle bir suçlamayla isnat edilmek beni gerçekten çok üzdü. İlk kez bir suçlamayla hakim karşısına çıkacağım.” dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Siirt'ten 60 kişilik PÖH timi Afrin'e uğurlandı
Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na Siirt'ten katılacak özel harekat polisleri, düzenlenen törenle yolcu edildi.
Asker olmak için 3 ayda 32 kilo verdi
Gümüşhaneli genç mühendis Sercan Demirel, okulunu bitirdikten sonra vatan borcunu ödemek için 3 ayda 32 kilo verdi.
CHP’li yönetici çocuğa taciz iddiasıyla tutuklandı
CHP kurultayı için Kuşadası’ndan Ankara’ya giden partilileri taşıyan otobüste, 14 yaşındaki bir erkek çocuğunu taciz eden CHP Kuşadası ilçe yöneticisi tutuklandı.
Adana'da küçük çocuğa çarpıp kaçan sürücü yakalandı
Sokakta oynayan 3 yaşındaki çocuğa çarpıp kayıplara karışan sürücüyü kamyonetin altındaki kan izleri ele verdi. Sürücü sorgulaması sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mim Kemal Öke: FETÖ bana ambargo uyguladı

Mim Kemal Öke: FETÖ bana ambargo uyguladı

41
Volkan Konak: Olayın bizimle alakası yok

Volkan Konak: Olayın bizimle alakası yok

92
Ahmedinejad özgür seçim ortamı istedi

Ahmedinejad özgür seçim ortamı istedi

12
Türk genci yine Apple'ın açığını buldu

Türk genci yine Apple'ın açığını buldu

30
Trump'ın eşinin annesine ve babasına Green Card çıktı

Trump'ın eşinin annesine ve babasına Green Card çıktı

18
Rihanna annesine teşekkür etti

Rihanna annesine teşekkür etti

20
TSK Raco bölgesindeki terör hedeflerini vurdu

TSK Raco bölgesindeki terör hedeflerini vurdu

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM