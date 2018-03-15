Düşen jette ölenlerin cenazeleri defnediliyor

Başaran Holding'e ait özel Türk jetinin Dubai'den İstanbul'a dönüşte İran'da düşmesi sonucu hayatını kaybeden 11 genç kadının cenazesi İstanbul'da törenlerle defnediliyor.

PİLOT MELİKE KUVVET

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından kumpas kurularak Türk Hava Kuvvetlerinden atılmasıyla çalışmaya başladığı Başaran Holding'e ait jetin pilotlarından Melike Kuvvet, Konya'da toprağa verildi.





Kuvvet’in cenazesi gece yarısı uçakla memleketi Konya'ya getirildi. Pilot için defnedileceği Üçler Mezarlığı yanındaki Hacıveyis Camiine cenaze töreni düzenlendi.

TABUTUNUN ÜSTÜNE PİLOT TULUMU KONULDU

Törene ailesinin yanı sıra yakın arkadaşları ve uçuş okulu öğrencileri de katıldı. Anne Emine, ablası İlknur Kuvvet ve yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.





Melike Kuvvet, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

KABİN MEMURU EDA USLU

Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'sine cenazesi getirilen kabin memuru Eda Uslu tabutunun üzerine konulan gelin duvağı ile son yolculuğuna uğurlandı.





Cenazeye, Uslu'nun kardeşleri Ela ve Ercan'ın yanı sıra annesi Bedia Uslu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Anne Bedia ve kardeşler namaz öncesinde tabut başında gözyaşlarına boğuldu. Fenalık geçiren anneye ilk müdahale hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Kılınan namazın ardından Eda Uslu'nun cenazesi defnedilmek üzere Hadımköy Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze namazına katılan onlarca kişilik kalabalık havadan da görüntülendi.

ASLI İZMİRLİ VE AYŞE AND

İran’da düşen uçakta hayatını kaybeden Aslı İzmirli ve Ayşe And için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.





Aslı İzmirli’nin Lübnanlı nişanlısı Houssami bir an olsun cenazenin başından ayrılmadı. Öte yandan genç kızın annesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Hayatını kaybedenlerin yakınları güçlükle ayakta durduğu görüldü.





Ayşe And ve Aslı Gül İzmirli’nin cenaze namazları Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak.

LİANA HANANEL

Jette bulunan Liana Hananel için Ulus Musevi Mezarlığı'nda, Jasmin Baruh ise Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda toprağa verildi.





Liana Hananel için saat 12.00'de Ulus Musevi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Ulus Musevi Mezarlığı’nda düzenlenen törene, Hananel’in eşi Erol, kızı Sieena, annesi Lizet, babası Mişel Kalma, kardeşi İzzet, yakın akrabaları, arkadaşları, dostları ve sevenleri katıldı.





Törenin ardından Hananel'in tabutu omuzlara alınarak defnedileceği mezarlığa götürüldü. Bu sırada Liana Hananel'in eşi Erol Hananel'in gözyaşları içinde tabutu omuzladığı görüldü.

Cenazenin ardından da Erol Hananel, babası Mişel, annesi Lizet ve bazı yakınları da fenalık geçirdi. Ayakta durmakta güçlük çeken eş ve baba yakınları tarafından mezarlıktan çıkartılarak araca bindirildi.

JASMİN BARUH

Aynı uçak kazasında ölen Jasmin Baruh Siloni için ise Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda saat 13.30'da tören düzenlendi. Törene, Siloni'nin ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Törenin ardından Jasmin Baruh burada toprağa verildi.

Her iki tören sırasında Özel Harekat polisleri ve sivil polisler geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

MİNA BAŞARAN

Mina Başaran’ın cenazesini, annesi, kardeşi ve nişanlısı Murat Gezer, Kozlu Mezarlığı’ndan teslim aldı. Mina Başaran’ın acılı nişanlısı Murat Gezer, nişanlısının tabutunu omuzlayarak cenaze aracına kadar taşıdı.

Gezer, cenaze aracına konulan tabutu eliyle sevdi. Daha sonra Mina Başaran’ın cenazesi törenin düzenleneceği camiye götürüldü.

SİNEM AKAY VE BURCU GÜNDOĞAN URFALI

Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğan Urfalı için Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlenmesi bekleniyor.

ZEYNEP COŞKUN

Zeynep Coşkun’unda da cenazesi Bursa'da defnedilecek.

