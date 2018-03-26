Büyük düşünme rehberi: Yaratıcı Düşünme Sanatı

Yazar Rod Judkins, kitabında toplumun her kesiminden tarihe adını yazdırmayı başarmış yaratıcı isimleri hakkında araştırmalarını paylaşıyor. “Ödün vermemekte inatçı olun. Çocuksu olacak kadar olgun olun. Kendinizle daha fazla çelişin” diyen Judkins, yaratıcı düşünme sanatının inceliklerini de aktarıyor.

(Rod Judkins)

YARATICI DÜŞÜNME SANATI

Dada Manifestosu’ndan Nobel Ödüllü ekonomistlere, ünlü markaların nasıl ilerlediğinden Einstein’in çalışma masasının düzenine kadar her örneği tek tek inceleyen Judkins, bu başarılı insanların hayatlarından alacağımız ilham ve çıkaracağımız dersleri, şaşırtıcı bir kitap haline getirmiş.

Bu kitap sizi eğitim tarihinin her bir öğrencisi Nobel Ödülü kazanacak en başarılı sınıfıyla tanıştıracak; size tren seferiniz iptal olduğunda neden mutlu olmanız gerektiğini fark ettirecek ve sevdiğiniz yazarların ilham kaynaklarını tanıtacak.

Yazar, Paulo Coelho’nun ailesinin, oğullarını yazma hırsından kurtulması için 3 kez akıl hastanesine yatırdığından, Darwin’in evrim teorisini 50’li yaşlarda ortaya koyduğuna kadar birçok bilgiye ulaştırırken, yaratıcı düşünme sanatını da keşfetmenizi sağlayacak.

Yaratıcı Düşünme Sanatı

Rod Judkins

Çev.: Sevinç Seyla Tezcan

Pegasus Yay.

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Damla Karakuş

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