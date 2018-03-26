taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.406
USD
3,9738
EURO
4,9278
ALTIN
172,19
PETR
69,5600

Büyük düşünme rehberi: Yaratıcı Düşünme Sanatı

İnsanoğlunun yaratıcılık yönünü geliştirerek kendine ve işine nasıl yön vereceğini, toplumu nasıl dönüştürebileceğini bu kitapta okuyabilirsiniz.

Özel Haber | 26.03.2018 - 12:21..
  1. Haberler
  2. Kitap

yaratıcı düşünme sanatı

Yazar Rod Judkins, kitabında toplumun her kesiminden tarihe adını yazdırmayı başarmış yaratıcı isimleri hakkında araştırmalarını paylaşıyor. “Ödün vermemekte inatçı olun. Çocuksu olacak kadar olgun olun. Kendinizle daha fazla çelişin” diyen Judkins, yaratıcı düşünme sanatının inceliklerini de aktarıyor.

Büyük düşünme rehberi: Yaratıcı Düşünme Sanatı

(Rod Judkins)

YARATICI DÜŞÜNME SANATI

Dada Manifestosu’ndan Nobel Ödüllü ekonomistlere, ünlü markaların nasıl ilerlediğinden Einstein’in çalışma masasının düzenine kadar her örneği tek tek inceleyen Judkins, bu başarılı insanların hayatlarından alacağımız ilham ve çıkaracağımız dersleri, şaşırtıcı bir kitap haline getirmiş.

Bu kitap sizi eğitim tarihinin her bir öğrencisi Nobel Ödülü kazanacak en başarılı sınıfıyla tanıştıracak; size tren seferiniz iptal olduğunda neden mutlu olmanız gerektiğini fark ettirecek ve sevdiğiniz yazarların ilham kaynaklarını tanıtacak.

Yazar, Paulo Coelho’nun ailesinin, oğullarını yazma hırsından kurtulması için 3 kez akıl hastanesine yatırdığından, Darwin’in evrim teorisini 50’li yaşlarda ortaya koyduğuna kadar birçok bilgiye ulaştırırken, yaratıcı düşünme sanatını da keşfetmenizi sağlayacak.

Büyük düşünme rehberi: Yaratıcı Düşünme Sanatı

Yaratıcı Düşünme Sanatı

Rod Judkins

Çev.: Sevinç Seyla Tezcan

Pegasus Yay.

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Hasan Ali Toptaş’tan yazmak üzerine öneriler
Şiirsel anlatımı ve derinlikli ifadeleriyle ilgi uyandıran romancı Hasan Ali Toptaş’tan yazmak üzerine öneriler…
2018'in 'kitap kurtları' belirlendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'okumanın yaşı yok' dedirten 7 ile 64 yaş arasındaki 8 'kitap kurdu'nu ve farklı hikayeleriyle yaşamları belgesele konu edilen 4 'sıra dışı okur'u belirledi.
5. Siirt Kitap Fuarı başlıyor
Güneydoğu'nun en istikrarlı kitap fuarı, kapılarını 27 Mart Salı günü kitapseverlere açıyor.
Hayal gücü ile görünmeyeni gören yazar: Jules Verne
Hugo Gernsback ve H. G. Wells ile birlikte “Bilimkurgunun babası” olarak anılan yazar Jules Verne’nin bugün ölüm yıl dönümü. Kitap Ayracı olarak kendisini sevgi ve saygı ile anıyoruz.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de YPG hedeflerinin tankla vurulduğu an

Afrin'de YPG hedeflerinin tankla vurulduğu an

41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bürokratlara ayar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bürokratlara ayar

100
Irak ordusu Sincar'da konuşlandı

Irak ordusu Sincar'da konuşlandı

97
TSK, Tel Rıfat için geri sayıma geçti

TSK, Tel Rıfat için geri sayıma geçti

35
Türk askerinden kaçan Yunan bakandan küstah sözler

Türk askerinden kaçan Yunan bakandan küstah sözler

238
Arda Turan: Senin kafanı, gözünü kırarım

Arda Turan: Senin kafanı, gözünü kırarım

91
Akşener hem milliyetçileri hem Kemalistleri kaybetti

Akşener hem milliyetçileri hem Kemalistleri kaybetti

103
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM