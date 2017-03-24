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Duterte bu kez AB'ye küfür etti

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucuyla mücadelesini eleştiren Avrupa Birliği'ne çok sert yüklendi.

24.03.2017 - 21:45
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Duterte bu kez AB'ye küfür etti

Sivri dili ve diğer devlet başkanlarına karşı kullandığı hakarete varan ifadelerle tanınan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin hedefinde bu kez Avrupa Birliği vardı. Duterte, Avrupa Birliği için 'o.ç.' ifadesini kullandı.

"O.Ç. AVRUPA BİRLİĞİ"

Avrupa Birliği'nin, uyuşturucu çeteleriyle mücadelede izlediği kanlı yöntemleri eleştirmesini kınayan Filipinler Devlet Başkanı, "Avrupa Birliği, bizden uyuşturucuyla mücadele için sağlık odaklı çözümler bulmamızı istiyor. O... ç..... Onları yakalayıp, hapse atmaktansa diğer ülkeler gibi klinikler inşaa etmemizi istiyorlar. Oraya gidecekler, onlara metamfetamin enjekte edilecek ve tekrar dışarı çıkacaklar." ifadelerini kullandı.

YARGISIZ İNFAZ İÇİN KINAMA YAYINLAMIŞTI

Avrupa Birliği yetkilileri geçtiğimiz hafta, Filipinler'de gerçekleşen çok sayıda yargısız infaz için kınama yayınlamıştı. AB, Filipinler'e müşterilerin değil yasadışı uyuşturucu kaynaklarının hedef alınması gerektiğini söylemişti.

UYUŞTURUCU ÇETELERİ VE KULLANICILARINA SAVAŞ AÇTI

Göreve geldiğinden bu yana ülkedeki uyuşturucu çeteleri ve kullanıcılarına savaş açan Duterte yönetimi, ülkede gerçekleşen 2500'den fazla ölüm nedeniyle insan hakları gruplarının tepkisini üzerine çekmişti.

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