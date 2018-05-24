Duygu Asena Roman Ödülü Oylum Yılmaz’a verildi

Jüri başkanı Doğan Hızlan ve davetlilerin katıldığı ödül töreninde Uylum Yılmaz’a ödülünü takdim edildi.

Törende duygularını paylaşan Oylum Yılmaz, ödül alan romanı Gerçek Hayat’ı bitirdiğinde ilk olarak eşi Mahir Ünsal Eriş’e okuttuğunu ve eşinin kitabı bitirince, sen bu kitapla Duygu Asena Roman Ödülü’nü alırsın dediğini belitti.

KADINA AİT GÖRÜLEN TEMEL DUYGULAR

Bu öngörünün gerçekleşmesini mutlulukla anlatan yazar Oylum Yılmaz, "Sevgili eşimin benden önce kurduğu hayali gerçekleştirdikleri için jüriye çok teşekkür ediyorum" dedi.

Oylum Yılmaz’ın, Gerçek Hayat adlı kitabındaki kendine has üslubu ve etkileyici anlatımının yanı sıra Türkiye feminizm tarihi içerisinde önemli rol üstlenen yazarlara selam göndererek kadına ait görülen temel duyguları ilgi çekici kurgusuyla anlatması dolayısıyla ödüle layık görüldüğü açıklandı.