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Düzce'de askeri araç devrildi: 4 asker yaralandı

Düzce'de devrilen askeri araçta yaralanan 4 asker tedbir amaçlı müşade altına alındı. Yaralı askerlerin durumunun iyi olduğu açıklandı.

AA | 15.10.2018 - 00:59..
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Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait askeri araç, Kırık köyü mevkisinde devrildi. Araçta bulunan Astsubay İ.Ö, erler H.H.A, A.Ç. ve M.G. yaralandı.

VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Vatandaşların yardımıyla cipe bindirilerek Yığılca-Düzce karayoluna çıkarılan yaralı askerler, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Düzce'de askeri araç devrildi: 4 asker yaralandı

ASKERLERİN DURUMU İYİ

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı açıklamada, olayı duyar duymaz askerleri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ettiklerini söyledi.

Jandarma ekiplerinin kullandığı aracın, ilçedeki ormanlık alanda şarampole devrildiğini ve aracın şans eseri uçuruma yuvarlanmak üzere iken bir ağaca çarparak durduğunu anlatan Vali Dağlı, şöyle konuştu:

"Askerlerimiz büyük bir şans eseri, kazayı ufak yaralarla atlattılar. Her iki hastanemizde ziyaretlerini yaptım. Askerlerimizin durumu çok şükür iyi ve hayati tehlikeleri bulunmuyor. Geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir daha böyle talihsiz olaylar yaşamayız."

Düzce'de askeri araç devrildi: 4 asker yaralandı


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