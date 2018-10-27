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Düzce'de kalorifer kazanı patladı

Çilimli ilçesinde, kalorifer kazanının patlaması sonucu çıkan yangında ardiye alev alev yandı.

DHA | 27.10.2018 - 03:38..
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Ulucami Mahallesi'nde Kerim Özdemir'e ait iki katlı evin yanında bulunan ardiyenin içindeki kalorifer kazanının patlaması sonucu yangın çıktı.

Alev alev yanan ardiyenin yanında bulunan elektrik telleri de koparak etrafa ateş saçtı. Yangın eve de sıçradı.

Düzce'de kalorifer kazanı patladı

MAĞDUR AİLEYE DESTEK SÖZÜ

Çilimli ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ardiye kullanılmaz hale gelirken, ev de hasar gördü. Olay yerine gelen Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz yangında mağdur olan aileye destek olacaklarını söyledi.

Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Düzce'de kalorifer kazanı patladı

Düzce'de kalorifer kazanı patladı

Düzce'de kalorifer kazanı patladı

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