Düzce'de otomobilin motoruna yılan girdi

Camikebir Mahallesi'nde park halindeki 81 AJ 614 plakalı otomobilin motor kısmına yılan girdiğini görenler, aracın sahibi Ayhan Güngör'e haber verdi. Güngör'ün ihbarı üzerine gelen itfaiye ekibi, yılanı çıkaramayınca aracı İtfaiye Müdürlüğü'nün bahçesine çekti.

İTFAİYE YILANI ÇIKARDI

Burada yapılan çalışma ile yılan sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yılan, ormanlık alanda doğaya bırakıldı. Araç sahibi Ayhan Güngör, "Etraftaki vatandaşlar 'öldür' dedi. Biz de doğal yaşama zarar verilmemesi adına itfaiyeye haber verdik. Kendileri de ilgilendiler. Boyu 1 metreyi geçiyordu. Orada çıkmayınca arabayı itfaiyeye getirdik. Burada arkadaşlar çıkardı ve doğaya saldılar" dedi.













