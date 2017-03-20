Düzce'de pompalı tüfekle kahvehane baskını

Ayhan I., iddiaya göre bir süre alkol aldıktan sonra elinde pompalı tüfekle kahveye girdi. Ayhan I., içeridekileri tüfekle tehdit edip dışarıya çıkmalarını istedi. Bazı kişiler Ayhan I.'yı sakinleştirmeye çalıştı.

ELİNDE POMPALI TÜFEKLE KAHVEHANEYİ BASTI

Daha sonra dışarıda bir kaç el havaya ateş eden Ayhan ı., haber verilmesiyle gelen jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusunda alkollü olduğunu ve ne yaptığını bilmediğini söyleyen Ayhan I., sevk edildiği adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı.