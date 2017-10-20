Düzce'de uyuşturucu ve fuhuş çetesi operasyonu

Düzce'de genç yaşta kızların çeşitli vaatlerle kaçırılıp fuhşa zorlandığı ve uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Konu hakkında E.A, R.U, S.T, R.Y. ve A.A'yı takibe alan ekipler, şahısların daha önce İstanbul'a kaçırarak fuhuş ticaretine zorladıkları H.K'nin ifadesi doğrultusunda 2'si kadın 5 kişinin kentte kaldıkları evi tespit etti.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucuya el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.