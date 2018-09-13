1 ABD'de 5 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti Californiya eyaletinde silahlı bir saldırgan, eşi dahil 5 kişiyi öldürdü. Olay mahallinden kaçmaya çalışırken şerif yardımcısıyla karşılaşan saldırgan kendini vurarak intihar etti

2 Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre sigara, alkol ve şişmanlık Avrupalıların en büyük sorunları olurken, Türkiye en az alkol tüketen ülkeler arasında.

3 13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı Ordu'da gasp iddiasıyla yakalanıp tutuklanan ve 13 kişinin şüpheli ölümüyle bağlantısı olduğu öne sürülen Mehmet Ali Çayıroğlu'nun yazdığı mektup, yeni delileri gün yüzüne çıkardı.

4 Irak'ta bombalı saldırı: 6 ölü 43 yaralı Irak'ın Selahaddin vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğü, 43 kişinin yaralandığı belirtildi.

5 E-5’te minibüs alev alev yandı İstanbul'da E-5 karayolu Yenibosna mevkisinde bir minibüs alev alev yandı. Yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

6 Türkiye'ye iş için gelip soyguna uğradılar İspanya’dan İstanbul’a gelen Çinli işadamı Lı X. ile ortağının, içerisinde 436 bin euro bulunan çantasını çalan 3 hırsızın, 15 yıla kadar hapsi istendi.