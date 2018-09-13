taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3495
Euro
7.3899
Altın
1204.705
Borsa
92227.37
Gram Altın
246.016

E-5’te minibüs alev alev yandı

İstanbul'da E-5 karayolu Yenibosna mevkisinde bir minibüs alev alev yandı. Yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

İHA | 13.09.2018 - 08:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Saat 21.00 sıralarında E-5 karayolu Yenibosna mevkisinde Avcılar istikametinde ilerleyen minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı.

Minibüsün yandığını gören sürücü aracı durdurarak aşağıya inerken, trafikteki diğer sürücüler ise itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi.

MİNİBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede yangın bütün minibüsü sararken, araçta zaman zaman küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Öte yandan yangın nedeniyle E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu ekiplerin yaptığı soğutma çalışmalarını ardından minibüsün kaldırılmasıyla normale döndü.

E-5’te minibüs alev alev yandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

122
ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

131
Erdoğan'dan döviz kararı

Erdoğan'dan döviz kararı

48
13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

39
Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi

Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi

19
Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

22
CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM