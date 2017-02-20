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E-5'te polisten kaçmaya çalışan şüpheliye otomobil çarptı

Güngören'de hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen şüpheli şahıslarla polis arasında kovalamaca yaşandı.

20.02.2017 - 07:04
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Zeytinburnu Mevkiinde meydana gelen olayda, hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 3 şüpheli polisleri görünce kaçmaya başladı. Kaçmaya başlayan şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonucunda 1 şüpheli yakalanırken diğer 2 şüpheli ise kaçmaya devam etti.

E-5'TEN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Polisten kaçmak isteyen 2 şüpheli ise E-5 Karayoluna inerek karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Seyir halinde olan otomobillere aldırış etmeden yola atlayan şüphelilerden 1’ine otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle şüpheli şahıs metrobüs bariyerlerine fırladı. Üçüncü şüpheli ise karşıdan karşıya geçmeyi başararak kayıplara karıştı.

E-5'te polisten kaçmaya çalışan şüpheliye otomobil çarptı

E-5'te polisten kaçmaya çalışan şüpheliye otomobil çarptı

Kaçan şüphelilerden birine otomobilin çarptığını gören polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı bir şekilde yerde yatan şüpheliye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından şüpheli şahıs yaralı olarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan şüphelinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

E-5'te polisten kaçmaya çalışan şüpheliye otomobil çarptı

Polis ekipleri kaçan üçüncü şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Otomobilin çarptığı şüphelinin tedavisine Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam edilirken kovalamaca sonucunda yakalanan şüpheli ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

E-5'te polisten kaçmaya çalışan şüpheliye otomobil çarptı

E-5'te polisten kaçmaya çalışan şüpheliye otomobil çarptı

E-5'te polisten kaçmaya çalışan şüpheliye otomobil çarptı

E-5'te polisten kaçmaya çalışan şüpheliye otomobil çarptı

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