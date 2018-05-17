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Ebola virüsü yine tehdit ediyor

BM Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kırsaldan kentsel alana taşınan ölümcül hastalık ebola salgınının uluslararası risklerini ele almak üzere yarın acil bir toplantı düzenliyor.

İHA | 17.05.2018 - 23:58..
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Dünya Sağlık Örgütü, ebola salgını nedeniyle yarın olağanüstü toplanıyor. İlk olarak bundan 43 yıl önce Demokratik Kongo Cumhuriyetinde ortaya çıkan hastalığının ülkenin 1.2 milyon nüfusu olan Mbandaka’ya sıçraması üzerine WHO acil tedbir alınması için çalışmalara başladı.

Ebola virüsü yine tehdit ediyor

"EBOLA İLE MÜCADELE İÇİN GEREKLİ TEKNOLOJİYE SAHİBİZ"

WHO Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Son gelişmeler ciddi. Ancak Ebola ile mücadele etmek için şimdiye dek hiç olmadığı kadar araç-gereç ve teknolojiye sahibiz. WHO ve ortaklarımız virüsün daha fazla yayılmasını durdurmak için kararlı adımlar atacaktır" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü ve diğer BM ajanslarının yanı sıra Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) dışında, diğer insani yardım kuruluşları olarak görev yapan Medecins Sans Frontieres (MSF), ekiplerinin salgının kontrol altına alınması için çalıştıklarını belirten Adhanom Ghebreyesus, “WHO Acil Durum Komitesi toplantısı, daha fazla uluslararası katılımı tetikleyecek ve salgınla başa çıkmak için daha fazla kaynak sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Ebola virüsü yine tehdit ediyor

2 HASTANEDE TECRİT ÜNİTELERİ OLUŞTURULDU

WHO’nun, Mbandaka’da gözetim yapmak için yaklaşık 30 uzmanın görevlendirdiğini, yeni vakaların önlenmesi, tedavisi ve raporlanması konusunda tavsiyede bulunan Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışıldığını bildiren Adhanom Ghebreyesus, "Mbandaka’nın ana hastanesinde ve Bikoro şehrinde tecrit bölgeleri kuruldu. Ayrıca, Mbandaka ve Bikoro’da her biri 20 hastayı tedavi etme kapasitesine sahip olacak olan özel Ebola tedavi merkezleri kurulmaktadır. Önümüzdeki birkaç gün içinde, tıbbi kitler de dahil olmak üzere koruma ve dezenfeksiyon kitleri, lojistik ve hijyen kitleri ve Mbandaka’ya palyatif ilaçlardan oluşan birkaç ton malzemenin teslimatını planlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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