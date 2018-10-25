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Ebola virüsünün Batı Afrika'ya maliyeti 7 milyar dolar

Batı Afrika Sağlık Organizasyonu Genel Direktörü Prof. Stanley Okolo, ebolanın 2014'ten bu yana kıtada ciddi maddi zarara neden olduğunu söyledi.

AA | 25.10.2018 - 05:15..
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Okolo, "Batı Afrika ülkeleri olarak 2014 yılında Ebola salgınıyla karşı karşıya kaldık. Geldiğimiz noktada ekonomik ve insani kalkınma açısından 7 milyar dolar kaybettik." dedi.

Ebola nedeniyle yaşanan kaybın sadece maddi olmadığına dikkati çeken Okolo, salgından etkilenen binlerce insan olduğunu vurguladı.

"İLK 48 SAAT ÇOK ÖNEMLİ"

Okolo, Batı Afrika ülkelerine de çağrı yaparak, "Salgına karşı mücadelede ilk 48 saat çok önemli. Bu nedenle tüm ülkeler salgına karşı gereken önlemleri almak zorunda." uyarısında bulundu.

İlk kez 1976'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ortaya çıkan ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden görülmüştü.

Batı Afrika ülkelerinde 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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