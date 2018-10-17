Ebru Destan: Bir demet bir de ben boşanamadım

2011 yılında galerici Mete Okay İnan’la nikah masasına oturan ve bu evlilikten Oktay ile Ali adında iki de oğlu olan Ebru Destan’ın 2016’da açtığı boşanma davası bir türlü sonuçlanmadı.

"BOŞANAMIYORUZ"

Destan, önceki gün Akmerkez’de karşılaştığı habercilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Davanın Bakırköy Aile Mahkemesi’nde çekişmeli olarak devam ettiğini söyleyen Destan, bunu İbrahim Kutluay’la evliliğinde benzer bir süreç yaşayan Demet Şener’in durumuna benzetti: “Bir Demet Şener, bir de ben. Bu kadar uzaması ikimizin makus talihi.”