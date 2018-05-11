Ebru Gündeş yeni albümü için 950 bin TL harcadı

Ebru Gündeş, yaz rekabetine girmeye hazırlanıyor. En son iki yıl önce ‘Araftayım’ adlı albüm çıkaran Gündeş, 2 yıldır üzerinde çalıştığı projesini sevenleriyle buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

Albümünde Gökhan Tepe, Serdar Ortaç, Ayla Çelik ve Sıla gibi isimlerle çalışarak adeta yıldızlar karması yaratan Gündeş, projesi için kesenin ağzını açtı. Sanatçının tüm masrafları kendi şirketi Blue Music tarafından üstlendi.

MÜZİK ŞİRKETLERİ YARIŞIYOR

Sanatçı eserler, aranjeler, stüdyo ve canlılar için 200 bin doların üzerinde harcama yaptı. Hiçbir masraftan kaçınmayan Gündeş’in albümünü yayımlamak isteyen müzik şirketleri de sıraya girdi.