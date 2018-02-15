taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.455
USD
3,7832
EURO
4,7183
ALTIN
164,74
PETR
64,9800

Ebru Gündeş, konser gelirini Mehmetçik'e bağışladı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Sevgililer Günü'nde yaptığı mesajla gönülleri fethetti.

Haber Merkezi | 15.02.2018 - 08:17..
  1. Haberler
  2. Magazin

Güzel şarkıcı Ebru Gündeş, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hapiste bulunan eşi Reza Zarrab'tan ayrı bir Sevgililer Günü geçirirken eşine değil vatanına ilan-ı aşk etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Suriye'nin Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na yurdun her kesiminden maddi manevi destekler sürüyor.

Ebru Gündeş, konser gelirini Mehmetçik'e bağışladı

KONSER GELİRİ MEHMETÇİK'E

Ebru Gündeş de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gururlandı. Gündeş, 14 Şubat'ta gerçekleştirdiği konserinden kazanacağı geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı. Gündeş mesajında şöyle dedi:

"En büyük aşk 'VATAN'sa; en büyük sevgiyi hakeden de o aşk için savaşan yiğittir... Bu geceki konserimizden elde edeceğim geliri MEHMETÇİK VAKFI'na bağışlamaktan onur duyarım. Rabbim yar ve yardımcıları olsun..."

Ebru Gündeş, konser gelirini Mehmetçik'e bağışladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kenan İmirzalıoğlu nasıl zayıfladığını açıkladı
Yeni diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, verdiği kilolarla dikkat çekti.
Burcu Esmersoy: 40 gün tatil yaptık
Ünlü manken Burcu Esmersoy, sevgilisi Berk Suyabatmaz ile gezmeye doymadı.
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'e 1 milyon TL tazminat
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 10 yıl önce açtıkları davayı kazandı.
Hadise sıfır dekolteli klip çekti
İlk başta RTÜK'e isyan eden Hadise, sözünden döndü ve yeni kliple ekranlara döndü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Duhok'ta Afrin eylemleri yasaklandı

Duhok'ta Afrin eylemleri yasaklandı

22
Mehmetçik'e moral vermek için sınıra Türk bayrağı

Mehmetçik'e moral vermek için sınıra Türk bayrağı

69
Özlem Çarıkçıoğlu 64. sırada başladı

Özlem Çarıkçıoğlu 64. sırada başladı

18
Real Madrid PSG'yi Ronaldo'yla geçti

Real Madrid PSG'yi Ronaldo'yla geçti

16
Nedim Şener'e göre İlker Başbuğ CHP'nin adayı olabilir

Nedim Şener'e göre İlker Başbuğ CHP'nin adayı olabilir

19
İsrail soykırım yalanı tasarısını reddetti

İsrail soykırım yalanı tasarısını reddetti

42
Liverpool Portekiz'de 5 attı

Liverpool Portekiz'de 5 attı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM