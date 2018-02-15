Ebru Gündeş, konser gelirini Mehmetçik'e bağışladı

Güzel şarkıcı Ebru Gündeş, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hapiste bulunan eşi Reza Zarrab'tan ayrı bir Sevgililer Günü geçirirken eşine değil vatanına ilan-ı aşk etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Suriye'nin Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na yurdun her kesiminden maddi manevi destekler sürüyor.

KONSER GELİRİ MEHMETÇİK'E

Ebru Gündeş de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gururlandı. Gündeş, 14 Şubat'ta gerçekleştirdiği konserinden kazanacağı geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı. Gündeş mesajında şöyle dedi:

"En büyük aşk 'VATAN'sa; en büyük sevgiyi hakeden de o aşk için savaşan yiğittir... Bu geceki konserimizden elde edeceğim geliri MEHMETÇİK VAKFI'na bağışlamaktan onur duyarım. Rabbim yar ve yardımcıları olsun..."