Ece Erken: Demet Akalın'ı kapıya attılar

‘Söylemezsem Olmaz’ programında yorumcu olan Ece Erken, Demet Şener ile Demet Akalın'ın yıllar sonra polemiğe girmesi masaya yatırıldı.

"KIYAFETLERİNİ BİLE ALAMADI"

Ece Erken, "Demet Akalın ile İbrahim'in ayrılık sürecinin en büyük tanığıydım. Demet ile İbrahim birlikte yaşıyorlardı. Tam evleneceklerdi, Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın haberleri çıktı.

"EŞYALARI KAPIYA ATTILAR"

Demet'in eşyalarını almaya gittik, kapıyı açmadılar. Eşyaları kapıya attılar. Demet 1-2 hafta bende kaldı. Çok büyük üzüntü yaşadı." açıklamasında bulundu.