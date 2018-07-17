Ece Seçkin'e Güney Afrika'da ilginç evlilik teklifi

Sevgilisiyle Güney Afrika'ya tatile giden şarkıcı Ece Seçkin, marjinal bir evlilik teklifi ile karşı karşıya kaldı.

SEÇKİN ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Sevgilisi Terlemez'in ve kabilenin ilginç kıyafetler giymesiyle şaşkınlığı artan Seçkin, ilk başta olayı anlayamadı. Ardından sevgilisinin elindeki yüzüğü görünce hayatının sürprizini yaşadı.

Ece Seçkin'e Afrika'da evlenme teklifi İZLE



YEREL HALK TEKLİFİ ANLAMADI

Terlemez'in evlilik teklifini büyük bir şaşkınlıkla kabul eden Seçkin, daha sonra sevgiliisine sarıldı. Asıl ilginç olan ise yerel halkı bu teklifi anlamamış ve eğlencesine devam etmesi oldu.

"TEREDDÜTSÜZ 'EVET' DEDİM"

Sosyal medyadan paylaşım yapan Seçkin ise duygularını, "Sanıyorum bu dünyanın en çılgın evlenme tekliflerinden biriydi. Ayaklarımın yerle temasını altüst etti. Sonsuzluğa gitmesini hayal ettiğim tereddütsüz bir 'evet' çıktı ağzımdan. Yaşadığım bu sürpriz bir rüya gibiydi. Bir an bile düşünmeden 'evet' dedim" sözleriyle anlattı.