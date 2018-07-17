taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.575
USD
4,8434
EURO
5,6810
ALTIN
193,58
PETR
71,5600

Ece Seçkin'e Güney Afrika'da ilginç evlilik teklifi

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, pilot sevgilisi Çağrı Terlemez'le birlikte gittiği Güney Afrika'da evlilik teklifi aldı. Genç şarkıcı aldığı teklif sonrasında şaşkınlığını gizleyemedi.

Haber Merkezi | 17.07.2018 - 13:06..
  1. Haberler
  2. Magazin

Sevgilisiyle Güney Afrika'ya tatile giden şarkıcı Ece Seçkin, marjinal bir evlilik teklifi ile karşı karşıya kaldı.

SEÇKİN ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Sevgilisi Terlemez'in ve kabilenin ilginç kıyafetler giymesiyle şaşkınlığı artan Seçkin, ilk başta olayı anlayamadı. Ardından sevgilisinin elindeki yüzüğü görünce hayatının sürprizini yaşadı.

Ece Seçkin'e Afrika'da evlenme teklifi İZLE

YEREL HALK TEKLİFİ ANLAMADI

Terlemez'in evlilik teklifini büyük bir şaşkınlıkla kabul eden Seçkin, daha sonra sevgiliisine sarıldı. Asıl ilginç olan ise yerel halkı bu teklifi anlamamış ve eğlencesine devam etmesi oldu.

Ece Seçkin'e Güney Afrika'da ilginç evlilik teklifi

"TEREDDÜTSÜZ 'EVET' DEDİM"

Sosyal medyadan paylaşım yapan Seçkin ise duygularını, "Sanıyorum bu dünyanın en çılgın evlenme tekliflerinden biriydi. Ayaklarımın yerle temasını altüst etti. Sonsuzluğa gitmesini hayal ettiğim tereddütsüz bir 'evet' çıktı ağzımdan. Yaşadığım bu sürpriz bir rüya gibiydi. Bir an bile düşünmeden 'evet' dedim" sözleriyle anlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bedelli askerlikte son durum

Bedelli askerlikte son durum

736
Duygu Su Gülpınar yeni aşka yelken açtı

Duygu Su Gülpınar yeni aşka yelken açtı

64
Yunanistan, Hulusi Akar'ın göreve gelmesinden rahatsız

Yunanistan, Hulusi Akar'ın göreve gelmesinden rahatsız

62
Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi

Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi

108
HDP'li 2 vekil PKK'lı cenazesine katıldı

HDP'li 2 vekil PKK'lı cenazesine katıldı

240
Trump'ın Rusya açıklamaları ABD'de tepki çekti

Trump'ın Rusya açıklamaları ABD'de tepki çekti

21
Adnan Oktar örgütünde kim kimdir

Adnan Oktar örgütünde kim kimdir

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM