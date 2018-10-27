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Eczacılık Fakültesi mezunu öğrencinin EUS başarısı

Dicle Üniversitesi (DÜ) Eczacılık Fakültesinin ilk mezunları arasında yer alan Rengin Türk, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda birinci olmanın sevincini yaşıyor.

AA | 27.10.2018 - 08:54..
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Eylül 2018'de yapılan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2018-EUS) giren Dicle Üniversitesi (DÜ) Eczacılık Fakültesinin ilk mezunlarından Rengin Türk, sınavda 100 sorudan 74'ünü doğru yanıtladı.

MESLEĞİNİ ÇOK SEVİYOR

Rengin Türk, fakültenin ilk mezunlarından olduğunu, eczacılık mesleğini çok sevdiğini belirterek, girdiği sınavın çok zor olduğunu söyledi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Çalışma ve emek vererek sınavın üstesinden geldiğini, sınavda başarılı olabilmek için üniversiteden iyi bir temel ile mezun olmak gerektiğini belirtti. "Çok mutluyum, birinci olmak beni çok heyecanlandırdı." diyen Türk, başarısında mezun olduğu fakültenin büyük etkisinin olduğunu dile getirdi.

Eczacılık Fakültesi mezunu öğrencinin EUS başarısı

"BAŞARIMDA HOCALARIMIN KATKISI ÇOK"

Rengin türk, "Sadece 23 kişinin kazanabildiği bir sınav. Başarımda hocalarımın katkısını inkar edemem. Bu süreçte sürekli yanımda olan ailem ve arkadaşlarımın da büyük bir payı var. Bu başarımın memleketimin ve üniversitemin isminin duyulmasında katkı sağlaması beni daha çok onurlandırdı ve gururlandırdı. Önümüzde örnek sorusu olmayan bir sınavdı. Tamamen öğrencinin kişisel deneyimlerine ve tahminlerine kalan, tahmin etme yeteneğini ölçen bir sınav. Bu zorluklara rağmen bu sınavın üstesinden geldim" diye konuştu.

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