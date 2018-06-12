taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.661
USD
4,5250
EURO
5,3257
ALTIN
188,81
PETR
76,4900

Eda Ece: Dava açılırsa Özge’nin yanındayız

Yasak Elma dizisinin oyuncularından Eda Ece, taciz iddiasıyla ilgili konuştu.

Haber Merkezi | 12.06.2018 - 07:09..
  1. Haberler
  2. Magazin

ÜÜ

“Yasak Elma” dizisinin başrol oyuncularından Eda Ece, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Buğra Gülsoy’un da aralarında bulunduğu arkadaşlarıyla bir kafede oturan oyuncu, çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

"KEŞKE BÖYLE BİR OLAY YAŞANMASAYDI"

“Yasak Elma” dizisinin başrol oyuncularından Talat Bulut’un 19 yaşındaki kostüm asistanı Özge Şimşek’i taciz ettiği iddiaları sorulunca Ece şöyle konuştu: “Çok güzel bir sezon geçirdik, son set günümüzden bir gün önce böyle bir olay ortaya çıktı. Gencecik bir kız var ortada. Biz Talat Bey’le çok samimi olmadık, tamamen profesyonelce bir çalışma içindeydik. Olayı yaşayan kızla konuştuk. Talat Bey’i de zaten her gün yayınlardan dinliyoruz. Olay mahkemeye taşındı. Eğer savcı dava açılmasına karar verirse doğal olarak Özge Şimşek’in arkasında duracağız. Mahkeme kimin haklı olduğuna karar verecek. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Talat Bey de umarım aklanır.”

"ÖZGE ÜNLÜ OLMAK İSTEYEN BİR KIZ DEĞİL"

Eda Ece, Özge Şimşek’i haklı bulup bulmadığı sorulunca ise, “Kimse durup dururken böyle bir ithamda bulunmaz. Eline ne geçecek ki... Ben de bir kadınım, benim başıma böyle bir şey gelmese bu tarz bir ithamla kendimi sıkıntıya düşürmek istemem. O kız niye böyle bir şey yapsın? Ünlü ya da oyuncu olma gibi bir derdi yok sonuçta, o kız öyle biri değil” yanıtını verdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: CHP kıraathaneden kumarhane anlıyor

Erdoğan: CHP kıraathaneden kumarhane anlıyor

233
İYİ Parti'de toplu istifalar

İYİ Parti'de toplu istifalar

92
Trump ile Kim Jong-Un'un tarihi buluşması

Trump ile Kim Jong-Un'un tarihi buluşması

81
Erdoğan'dan ABD'ye S-400 yanıtı

Erdoğan'dan ABD'ye S-400 yanıtı

27
Mercedes, Avrupa'da 774 bin aracı geri çağıracak

Mercedes, Avrupa'da 774 bin aracı geri çağıracak

14
Eşini öldürüp intihara kalkıştı

Eşini öldürüp intihara kalkıştı

19
Şırnak'ta okula bombalı saldırının faili yakalandı

Şırnak'ta okula bombalı saldırının faili yakalandı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM