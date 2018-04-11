Edgar Alan Poe ve Marilyn Monroe buluştu: Deniz Dibindeki Bar

Stefano Benni şöyle sesleniyor bize: “Bana inanacak mısınız bilemiyorum ama hayatımızın yarısını, başkalarının inandığı şeylerle alay ederek, diğer yarısını da başkalarının alay ettiği şeylere inanarak geçiririz. Deniz Dibindeki Bar’a hoş geldiniz. Sizi aramızda gördüğümüz için çok memnun olduk. Şimdi lütfen oturun”.

Kendinize uygun bir yer buldunuzsa, Benni’nin hikâyesini okumaya başlayabilirsiniz.

(Stefano Benni)

DENİZ DİBİNDEKİ BAR

Sampazzo kasabası, en yalancı insanların yaşadığı bir yer. Ünlü aşçı Gaspard Ouralphe, sözcük yiyen kurt, şaşkın Arturo, Marslı aşık Kraputnyk, çekici Nastassiz ve ihtiyarcıkların öyküleri, işte bu kasabada geçiyor.

Sonra usta isimler de burada. Sigmund Freud, Marilyn Monroe, Edgar Allan Poe, John Belushi aynı barda, bir arada. Deniz Dibindeki Bar, sizi bu isimlere katılmaya davet ediyor. Zira Benni de, deniz dibindeki barda oturan büyük ustalara saygı duruşunda bulunmakla kalmayıp bir sandalye çekiyor ve onlara katılıyor.

Deniz Dibindeki Bar

Stefano Benni

Çev.: Sema Baykal

Cumartesi Kitaplığı

S. 224

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Damla Karakuş

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