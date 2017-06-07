Edirne'de 6 askere FETÖ tutuklaması

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün imamlarının telefonla arayıp, çeşitli sohbetlere davet ettikleri belirlenen 6'sı subay,15'i astsubay olmak üzere toplam 21 asker hakkında yakalama kararı verildi.

19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Edirne Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar üzerine Edirne merkezli 7 ilde 2 Haziran gününden itibaren düzenlediği operasyonlarda 19 şüpheliyi gözaltına alırken, 1'i yurtdısında olduğu belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

6 ASKER TUTUKLANDI

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturmaları tamamlandıktan sonra sırayla adliyeye çıkarılan 19 şüpheliden 2'si subay, 4'ü astsubay olmak üzere 6 asker tutuklandı. 13 asker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

















