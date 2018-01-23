Edirne'de ağaçta takılı kalan kuş kurtarıldı

Edirne Maarif Caddesi Alipaşa Ortakapısı’nda kuşun ağaçta takılı kaldığını gören vatandaşlar, durumu Edirne Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, ağacın kurumuş dallarına takılarak, mahsur kalan kuşu kurtarabilmek için uzun süre çaba sarf etti.
KUŞ TEDAVİ EDİLDİ
İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda kuş, mahsur kaldığı ağaçtan kurtarıldı. Kanadının ağacın dallarına takıldığı sırada kırıldığı tespit edilen ‘Kuzgun’ türü kuş, Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı’nda tedavi altına alındı. Yetkililer, kuşun tedavisinin tamamlanmasının ardından özgürlüğüne kavuşacağını söyledi.