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Edirne'de askerleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı

Süloğlu ilçesinde yolcu taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu, 12'si rütbeli asker, 13 kişi yaraladı.

AA | 15.10.2018 - 23:38..
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Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 22 DV 044 plakalı hafif ticari araçla Süloğlu Belediyesi’ne ait 22 NE 563 plakalı minibüs, Demirhanlı Köyü yakınlarında çarpıştı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı Süloğlu Kışlası’nda görev yapan askeri personelin mesai çıkışı Edirne’ye gelmek üzere bindiği minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Edirne'de askerleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı

Edirne'de askerleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı VİDEO

SÜRÜCÜ VE 12 ASKER YARALANDI

Kazada 12 asker ile minibüs sürücüsü yaralandı. Yaralılardan 8’i Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne, 5’i Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ndeki yaralılardan 8'i, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Genel anlamda durumları iyi olduğu belirtilen ve müşahede altında tutulan diğer yaralıların ise kısa süre sonra taburcu edileceği öğrenildi.

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