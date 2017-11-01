Edirne'de balıkçının oltasına martı takıldı

Enez İlçesi'nde Saroz Körfezi'nde oltasıyla balık avlamak için kayıkla denize açılan emekli Kadir Pekcan, lüfer, palamut, levrek gibi büyük balıkları avlamak için oltanın ucuna taktığı balık benzeri yemi denize attı.
MARTI YEMİ YAKALADI
Bu sırada havada uçan martı balık şeklindeki yemi suda batmadan gagasıyla yakalayınca oltaya takıldı. Oltanın iğnesinden kurtulamayan martıyı tekneye çeken Pekcan, bir süre uğraştıktan sonra martıyı oltadan kurtarıp bıraktı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Martının oltaya takılma anı ve kurtarılmasını işadamı Mustafa Altunhan tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Altunhan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ilgiyle izlendi.