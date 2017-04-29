Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu

Hükümetin işçi hakları ve emeklilik sisteminde yaptığı değişiklikler, protesto ediliyor.

Örgütün ''mahrem imamı'' olduğu iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

3

Hakan Çalhanoğlu: Tribünden izlemek b.ktan bir durum

Cezası nedeniyle sezon sonuna kadar futboldan men edilen Hakan Çalhanoğlu, tribünden maçı izlemenin çok zor bir durum olduğunu söyledi.