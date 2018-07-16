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Edirne'de Kırkpınar'da tava ciğer bereketi yaşandı

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Edirne'deki ciğerciler de tonlarca satış yaptı.

AA | 16.07.2018 - 17:39..
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Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftasının, Edirneli ciğerciler açısında bereketli geçtiğini ve tonlarca ciğer sattıklarını söyledi

"İLK TERCİHLERİ TAVA CİĞER OLDU"

Dinar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'nin ziyaretçi akınına uğradığını ve esnafın yüzünün güldüğünü belirtti.

Dünyanın en eski spor organizasyonlarından biri olan Kırkpınar'ı izlemek için yerli ve yabancı binlerce ziyaretçinin Edirne'ye geldiğini ifade eden Dinar, "Kırkpınar, çok büyük bir etkinlik. Herkesin ilgisini çekiyor. Yüz bine yakın insan Edirne'ye Kırkpınar için geldi. Edirne'ye gelen misafirlerimizin yiyecek olarak ilk tercihleri de tava ciğer oldu." dedi.

Edirne'de Kırkpınar'da tava ciğer bereketi yaşandı

"SON DÖNEMLERİN EN YOĞUN KIRKPINAR'I"

Ciğerci esnafının bereketli bir Kırkpınar geçirdiğini ifade eden Dinar, şöyle devam etti: "Edirne'nin düğünü dediğimiz Kırkpınar haftasını sorunsuz şekilde tamamladık. Son dönemlerin en yoğun Kırkpınar'ı oldu. Harika güreşler oldu. Büyük bir heyecan vardı. Aynı şekilde biz ciğerciler de çok güzel işler yaptık. Biz zaten Kırkpınar öncesi tüm hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Beklediğimizin üzerinde iş oldu.

Edirne'de Kırkpınar'da tava ciğer bereketi yaşandı


"TONLARCA CİĞER SATILDI"

Bizler işlerden dolayı mutlu olduk. Kent ekonomisi hareketlendi. Bu güzel organizasyondan para kazandık. Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı günler boyunca Edirne genelinde tonlarca ciğer satıldı. Gelecek yılki organizasyon için şimdiden hazırlıklara başlayıp kentimize daha çok ziyaretçi çekmeliyiz."

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