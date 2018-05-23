Edirne'de motosiklet denetimleri arttı

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaz aylarında motosiklet kullanımının artması nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı.

MOTOSİKLETÇİLER SIKI DENETİMDE

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sürücüler ve araçlar üzerinde hassasiyetle durarak gerekli denetimleri yapmanın yanında, vatandaşlar tarafından gelen şikayetleri de değerlendirerek trafik kural ihlalinde bulunan sürücüler ve araçlar hakkında yasal ve idari para cezası karar tutanakları düzenliyor.

CEZA YAĞDI

1 Nisan ile 20 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde 15 motosiklet trafikten men edildi ve sürücülere toplamda 26 bin 279 TL idari para cezası kesildi.

Denetimlerin zaman zaman süreceği, gelen şikayetlerin de işleme alındığı, kural ihlalinde bulunan sürücülere gerekli cezai işlemlerin yapılacağı öğrenildi.