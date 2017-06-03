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Edirne'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Edirne'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü bir AVM'nin otoparkında çökme meydana geldi.

03.06.2017 - 22:00
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler

Edirne'de etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte bazı caddelerde su birikintileri oluşturarak trafikte aksamalara yol açan sağanak nedeniyle trafik ekipleri, su birikintilerinin yoğun olduğu yollarda, trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Ekipler araçları yolda kalan sürücülere de yardım etti.

AVM'DE TAVAN ÇÖKTÜ

Öte yandan Talatpaşa Caddesi Abdurrahman Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkının tavan koruma malzemeleri, yağmur suyu birikmesi nedeniyle bazı araçların üzerine düştü. Düşen parçalar otomobillerin bir kısmına zarar verdi.

Edirne'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Şiddetli yağış sebebiyle Doktor Sadık Ahmet, İlhami Ertem, Koca Sinan, 1. Murat ve Şükrüpaşa mahallelerindeki bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Apartmanlarının bodrum katlarını su basan vatandaşlar, sokaklardaki mazgalları kendi imkanlarıyla açmaya çalışırken, bazıları motopomplarla suyu tahliye etti.

Edirne'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Edirne'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Edirne'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Edirne'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi



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