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Edirne'de taksimetreyi açmayan şoföre 457 lira ceza

Takside müşterisinin talebine rağmen taksimetreyi açmadığı tespit edilen şoföre, 457 lira para cezası kesildi.

27.07.2017 - 17:04
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Edirne'de tdaksiye binen müşteri iddiaya göre şoföre gideceği söyleyerek kapalı olan taksimetreyi açmasını istedi. Taksi sürücüsünün taksimetreyi açmayacağını söylemesi üzerine araçtan inmek isteyen müşteriden 6 lira indi-bindi ücreti alındı. Ticari araç müşterisi Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi şikayet hattına yazılı olarak başvuruda bulundu.

Edirne'de taksimetreyi açmayan şoföre 457 lira ceza

PARA CEZASI KESİLDİ

Yapılan incelemenin ardından belediye encümen kararıyla Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Edirne Belediyesi Taksi Belediye Yönetmeliğinin 18/19 maddesine aykırı davranış nedeniyle taksi sürücüsüne 457 lira para cezası kesildi.

Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, halkın mağdur edilmemesi için denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Edirne Belediyesi olarak gelen şikayetleri kısa sürede değerlendirip işlem yapıyoruz. Turizm kenti olan Edirne'de gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlamak ve şehrimizden memnun göndermek bizim en önem verdiğimiz konu. Halkın  mağdur edilmemesi için çalışmalarımız sürecek" dedi.

"2 PORSİYON KÖFTE" ISRARI

Önceki günde Edirne Turizm Whatsapp İhbar Hattı'na yapılan ihbarda, bir lokantada 2 çorba 1 köfte siparişi vermek isteyen kişilere 2 porsiyon köfte yemeleri konusunda ısrar ettiği öne sürülen işyeri sahibine 'satıştan kaçınma' içerikli 6’ıncı maddesi gereğince 240 lira para cezası uygulanmıştı.

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