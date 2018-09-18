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Edirne’deki olaylı tuvalet kaldırıldı

CHP'li Edirne Belediyesinin şehirdeki Atatürk heykelinin arkasına koyduğu ve tartışma yaratan tuvalet yerinden kaldırıldı.

İHA | 18.09.2018 - 16:53..
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Edirne’deki olaylı tuvalet kaldırıldı

Edirne Belediyesinin, kentte tartışma çıkaran Atatürk Anıtı’nın hemen arkasına koyduğu tuvalet kabini kaldırıldı. Tuvalet kabinin, kamyon yardımıyla, yer bulunana kadar Edirne Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü bahçesine konulacağı ifade edildi.

"ZATEN ORAYA KORUMA AMAÇLI KONULDU"

Geçtiğimiz ay Edirne Belediyesi, Atatürk Anıtı’nın hemen arkasına tuvalet kabini koymuştu. Tuvalet kabini, kentte bir çok tartışma çıkartırken belediye tuvaleti bulunduğu yerden kaldırma kararı aldı. CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, partisinin binasında basın toplantısı düzenledi. Pekcanlı, toplantıda, tuvalet kabinine uygun yer arandığını belirterek, “Tuvalet kabini zaten oraya koruma amaçlı kondu. Sayın Başkan da biliyor. O, çok pasa girmedi. Enez’deki Atatürk Heykeli önündeki hayvan pazarı da önümüzdeki Kurban Bayramı arifesi oradan kalkar. Biz kaldırdık. Uygun bir yere konacak.” dedi.

Edirne’deki olaylı tuvalet kaldırıldı

Edirne Valisi: Belediye tuvalet yeri için başvurmadı haberi
Edirne’deki olaylı tuvalet kaldırıldı

Atatürk Anıtı'nın arkasına konulan tuvalet tartışması haberi
Edirne’deki olaylı tuvalet kaldırıldı

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