Edirne'nin Eğitim Müzesi yarın açılıyor

Edirne'nin eğitim tarihini geçmişten günümüze tarihi belge ve materyallerle anlatan Edirne Eğitim Tarihi Müzesi, şehrin eğitim hafızasını ziyaretçilerine yansıtacak.

EDİRNE LİSESİ'NDE AÇILACAK

Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki ilk payitahtı şehrin en eski eğitim kurumlarından biri olan 160 yaşındaki Edirne Lisesi’nde kurulan Eğitim Tarihi Müzesi, Öğretmenler Günü’nde gerçekleşecek törenle açılacak.

Müzede bulunan 100 yıl öncesine ait ders araç gereçleri, Osmanlı türkçesiyle yazılmış ders notları, diplomalar ve kayıt arşivleri ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkaracak.

"EDİRNE ÖNEMLİ BİR EĞİTİM ŞEHRİ"

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin Edirne’nin eğitim tarihini kapsamlı şekilde anlattığını söyledi.

Edirne’nin, medeniyetlerin buluştuğu bir şehir olduğunu ifade eden Cırıt, "Edirne, yılların getirmiş olduğu bir medeniyete sahip. Edirne’nin önemli bir eğitim medeniyeti şehir olduğunu biliyoruz. Kentimizdeki okullarımızı gezerek topladığımız materyallerle müzemizi oluşturduk.

Çok eski yıllara ait kitap, doküman, geçmiş yıllara ait ders araç gereçleri, o dönem kullanılmış tabaklar, çanaklar, eğitim alanında kullanılmış eski baskı makineleri ve benzeri materyallerden oluşan bir müze oluşturuldu. Müzemiz, Öğretmenler Günü’nde açılacak. Ben halkımızın bu müzeyi gezmesini tavsiye ediyorum. Eğitimimizin nereden nereye geldiğini bu müzede açık bir şekilde görecekler." diye konuştu.