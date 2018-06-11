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Edirne'ye hızlı tren projesi yapılacak

Partisinin miting programına katılan Başbakan Yıldırım, Edirne- İstanbul arası hızlı tren inşasının bu yıl başlanacağını müjdeledi.

Haber Merkezi | 11.06.2018 - 12:00..
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Başbakan Binali Yıldırım, Edirne Selimiye Camii Meydanı’nda gerçekleştirdiği miting programında partilileriyle buluştu.

Edirne'ye hızlı tren projesi yapılacak

BAŞBAKAN YILDIRIM İKİ PROJENİN MÜJDESİNİ DE VERDİ

Başbakan Yıldırım, iki projenin müjdesini de buradan duyurdu. Yıldırım, "İstanbul-Lüleburgaz- Babaeski- Kırklareli- Kapıkule Hızlı Treni’ne başlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Çok yakında ihalesi tamamlanıyor. İkinci proje de Çanakkale Köprüsü’nden bütün Ege, bütün Avrupa gidiş gelişleri buradan geçecek, Lüleburgaz’dan Kırklareli’den, Edirne’den Çorlu’dan Gelibolu’dan, Hayrabolu’dan geçecek ve buraların ekonomisi daha da canlanacak, havanız daha da değişecek."

Edirne'ye hızlı tren projesi yapılacak


"EDİRNE- İSTANBUL ARASI HIZLI TREN İNŞASI BU YIL BAŞLIYOR"

Ayrıca Yıldırım, "Edirne- İstanbul arası hızlı tren inşasına bu yıl başlıyoruz. İstanbul’dan Edirne’ye gidiş bir saatin altına düşecek. Edirne’yi hem Avrupa’ya hem de Kars’a, Azerbaycan’a ve dahi Pekin’e kadar gidebileceksiniz." diye konuştu.

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