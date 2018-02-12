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Edremit’te köpekleri zehirlediler

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 12 köpek zehirlendi. Köpeklerden 6’sı kurtarılamadı.

İHA | 12.02.2018 - 09:46..
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Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Cennetayağı Mahallesi’nde 12 köpek et ile zehirlendi. Köpeklerden 6’sı telef olurken, 6’sı ise belediye ekiplerince kurtarıldı.

"ZEHİRLİ ET ATMIŞLAR"

Mahalle sakinleri, ”Dün gece köpeklerimize zehirli et atmışlar. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Sahipli sahipsiz köpeklerden 12 köpek zehirlendi. 6 tanesi maalesef telef oldu. Belediyeye haber verdik. Gelen ekipler, köpeklerin leşini gömülmek üzere götürdüler. Bu vahşet. Çok üzgünüz. Kimler tarafından neden zehirlendiği mutlaka bulunsun.” dediler.

Edremit’te köpekleri zehirlediler

"ARAŞTIRMA BAŞLATTIK"

İnceleme başlattıklarını ifade eden belediye yetkilileri ise, “Araştırma başlattık. Ölen köpek leşlerini gömmek üzere aldık. Sorumlular hakkında yasal işlem başlatacağız.” diye konuştular.

Edremit’te köpekleri zehirlediler

Edremit Belediyesi ekiplerinin, zehirlenen bir köpeği ise yeniden hayata döndürmeye çalışmak için mücadelesi ise takdirle karşılandı.

Edremit’te köpekleri zehirlediler

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