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Efsanevi 'Ejderha Kayalıkları' ilgi çekiyor

Sivas merkeze bağlı Çaygören köyündeki ejderha sırtına benzeyen kayalıklar, görenlerin dikkatini çekiyor.

DHA | 05.10.2018 - 11:51..
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Sivas merkeze bağlı Çaygören köyündeki ejderha sırtına benzeyen kayalıklar, görenlerin dikkatini çekiyor. Yöredeki efsaneye göre, taş kesilen ejderhaya ait oluşumun yanı sıra farklı kayalıklar da bulunuyor.

Efsanevi 'Ejderha Kayalıkları' ilgi çekiyor

ZİYARETÇİ AKINI

Sivas merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Çaygören köyünde, farklı sütunlar halinde, dağın yamacında bulunan sivri taşlar, ejderha sırtı görünümüyle ilgi çekiyor. Bölgedeki efsaneye göre, taş kesilen ejderhaya ait oluşum, köye dışarıdan gelenlerin ziyaret ettiği yerlerin başında yer alıyor.

Efsanevi 'Ejderha Kayalıkları' ilgi çekiyor

Çaygören köyünün muhtarı Dursun Sarıkaya, "Büyüklerimizden duyduğumuza göre, bir efsane var. Erzincan yolundan bu çok net bir şekilde görünüyor. Daha önce rivayete göre, bunun ağzı ve burnu da varmış. Bir ağzından tatlı su bir tarafından ise acı su akıyormuş. Böyle bir rivayet var. Dışarıdan çok ilgi görüyor. 'Ejderha kaya' diye gelip, görüyorlar; fakat fazla tanınmıyor. Tanıtacağız inşallah. Burada farklı şekillerde taşlarda vardı; fakat yağmur ve bazı doğa olayları nedeniyle deforme oldu" diye konuştu.

Efsanevi 'Ejderha Kayalıkları' ilgi çekiyor

'YAMAÇTAKİ EJDERHA' EFSANESİ

Yörede anlatılan efsaneye göre, öküzleri ile çift süren karı- koca, üzerlerine doğru tepeden ejderhanın geldiğini görür. Ejderhanın üzerilerine doğru geldiğini gören kişi, Allah'a dua eder ve "Allah'ım bunu burada taş kes, öküzlerden birini kurban edeceğim" der.

Ejderha taş kesilir; ama dua eden kişi, o gün öküzü kurban etmeden evine döner. İkinci gün karı- koca, yine aynı tarlaya çift sürmeye gelir. Ejderhanın tekrar canlandığı görülür. Bunun üzerine kadın, kocasına 'Adağını yerine getirmedin ejderha canlandı' der ve öküzü kendi elleriyle keser. Ejderha ikinci kez taş kesilir. Rivayete göre, taş kesilen ejderhanın burun deliklerinden birinden temiz su, diğerinden ise ilk gün adadığı öküzü kesmediği için irin gibi acı sıvı akar.

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